San Severo, ruba gasolio dal compattatore che guida per lavoro: arrestato

I carabinieri di San Severo (Fg) hanno arrestato un 30enne, Mario Mazzeo, operaio infedele già noto alle forze dell'ordine, autista della società di raccolta e smaltimento rifiuti, dopo averlo sorpreso a rubare il gasolio dal compattatore che stava guidando. I militari avevano notato il mezzo che entrava in maniera sospetta in un capannone della zona industriale, e hanno deciso di attendere il suo ritorno per verificare il motivo di quelle soste così inusuali.

La pattuglia ha allora scoperto che il ragazzo svuotava il serbatoio del mezzo con un tubo di gomma e delle taniche. Nel corso del servizio di raccolta aveva già sottratto alla società 200 litri di gasolio. La refurtiva è stata in parte recuperata e restituita, il 30enne si trova ai domiciliari. Si cercano eventuali acquirenti del carburante rubato.