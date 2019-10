Lucera, carrozzeria usata come mini arsenale e bazar della droga con 4mila dosi: 2 arresti

FOGGIA - La Guardia di Finanza di Foggia nel corso di una più vasta operazione di controllo economico del territorio, hanno rinvenuto e sequestrato in una carrozzeria nella periferia di Lucera armi, droga e un rudimentale congegno esplosivo. Due gli arrestati.

In particolare, i militari della Tenenza della Guardia di Finanza della città dauna, unitamente a personale del comparto A.T.-P.I. della Compagnia di San Severo e un’unità cinofila della Compagnia di Manfredonia, a seguito di pattugliamenti dell’intera area cittadina hanno rinvenuto e sottoposto a sequestro, in una carrozzeria ubicata lungo un’arteria periferica di Lucera, Kg. 1,562 di eroina, gr. 55 di cocaina, n. 5 pistole, con matricole abrase o rimosse, n. 1 congegno esplosivo artigianale composto dall’assemblaggio di due munizioni di grosso calibro, unite tra loro con componenti elettroniche, con funzione di timer, n. 125 proiettili di vario calibro, oltre a n. 4 bilancini di precisione, Kg. 14,54 di sostanza da taglio, attrezzatura varia per il confezionamento dello stupefacente e, infine, n.1 paletta distintivo priva di matricola, recante il logo contraffatto del Ministero del lavoro (“servizio ispezione”).

I due responsabili (M. M., di anni 61, e G. M., di anni 38, padre e figlio, gestori della carrozzeria) sono stati arrestati e associati alla Casa Circondariale di Foggia a disposizione dell’Autorità Giudiziaria per le ipotesi di reato di detenzione abusiva di armi, ricettazione e spaccio di sostanze psicotrope.

Lo stupefacente sottoposto a sequestro, dal quale era possibile ricavare circa 4mila dosi, qualora destinato alla vendita al dettaglio, avrebbe potuto fruttare oltre 200mila euro.

L’attività eseguita è frutto del costante e quotidiano impegno della Guardia di Finanza nella tutela della legalità e nella lotta ad ogni forma di illecito, tra cui il contrasto al traffico e alla detenzione di armi e sostanze stupefacenti.