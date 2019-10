Foggia, GdF scopre 42 lavoratori in nero in una sala ricevimenti: sanzioni

La Guardia di Finanza di Foggia ha scoperto l'impiego di 42 lavoratori in nero in una struttura del capoluogo dauno, adibita a sala ricevimenti e intrattenimento con musica e spettacolo. I finanzieri hanno notato l'impiego di un numero di dipendenti nettamente superiore a quanto dichiarato, e durante una cerimonia hanno proceduto a un controllo. I lavoratori irregolari non avevano copertura assicurativa: venivano reclutati tramite una chat di gruppo, e sfruttati per 15 ore al giorno, sottopagati. L'esercizio è stato sanzionato e l'attività sospesa. Il titolare dovrà provvedere alla liquidazione della contribuzione previdenziale.