Orta Nova, 4 banditi rapinano area di servizio su SS16 con fucile: indagano cc

Rapina all’area di servizio 'Hotel Novelli' lungo la statale 16 nelle vicinanze di Orta Nova, nel Foggiano. Ad agire, ieri sera, quattro banditi, uno armato di fucile, tutti incappucciati, con indosso una tuta bianca tipo usa e getta, e guanti. Sono arrivati a bordo di un Lancia Y: uno di loro è rimasto alla guida mentre gli altri tre hanno fatto irruzione nel locale e, fucile imbracciato, hanno minacciato il responsabile dell’area di servizio, unica persona presente al momento del colpo, facendosi consegnare il cassetto del registratore di cassa con l’incasso della serata, alcune stecche di sigarette e biglietti della lotteria istantanea. Poi si sono diretti in un ufficio amministrativo e lì hanno trovato la cassaforte aperta: hanno portato via il contenuto, ancora in corso di quantificazione. Immediatamente dopo è scattato l'allarme nebbiogeno e i banditi sono stati costretti alla fuga. Le indagini sono affidate ai Carabinieri che stanno visionando le immagini delle telecamere di sicurezza.