Ubriaco guida camion sulla A14, zigzagando tra le auto: denunciato

La polizia stradale di Foggia ha denunciato un tarantino che ieri sera intorno alle 19 circolava sulla A14 nel territorio di Foggia guidando un mezzo pesante in evidente stato di ebbrezza. Molti automobilisti hanno segnalato il pericolo in autostrada, dal momento che l'autocarro stava procedendo a zigzag, sbandando pericolosamente. La pattuglia ha raggiunto il veicolo e l'ha fatto accostare: il conducente aveva l'alito che sapeva di vino e parlava in maniera confusa. Pertanto l'uomo è stato denunciato, gli è stata ritirata la patente, e l'autocarro è stato restituito al proprietario.