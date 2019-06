Foggia, scontro frontale tra moto e furgone: muore centauro 26enne

FOGGIA - Un giovane motociclista foggiano è morto in un incidente stradale avvenuto questo pomeriggio in tratturo Castelluccio, alla periferia di Foggia. La vittima si chiamava Mario De Filippo ed aveva 26 anni.

Stando a quanto si è saputo il giovane, in sella alla sua motocicletta Yamaha, per cause ancora in corso di accertamento, si è scontrato con un furgone che proveniva dal senso opposto di marcia. La vittima è deceduta sul colpo. Sul posto sono intervenuti agenti della polizia locale per i rilievi. Lievemente ferito il conducente del furgoncino. (Foto Maizzi)