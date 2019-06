Cerignola, mezzi rubati a Foggia e Milano in un capannone: sequestrati

FOGGIA - Mezzi rubati e nascosti in un agro di Cerignola: a ritrovarli lo scorso 17 giugno, sono stati gli agenti del Commissariato ofantino, nel corso di un servizio di controllo e prevenzione del territorio. Le auto sono state recuperate sulla complanare nord all’interno di un’attività commerciale sottoposta a sequestro penale. Qui vi era un autocarro Iveco oggetto di furto, avvenuto a Milano nella settimana precedente.

Da un controllo più approfondito, gli operatori hanno ritrovato numerose cabine di autocarri e di camion, tra i quali vi era una cabina di un Iveco Daily che dal suo gps, emetteva il segnale delle coordinate fornite dalla sala operativa. Il mezzo in questione è stato rinvenuto e affidato in giudiziale custodia alla ditta convenzionata, con l’ausilio degli agenti della Polizia Stradale di Bari che hanno proceduto al sequestro dell’area.

Il giorno seguente, gli stessi agenti su segnalazione della sala operativa sono intervenuti in zona Contrada Torre Giulia, dove hanno recuperato una Volvo V40 parzialmente smontata ed un Fiat Ducato cassonato, rubato a Foggia il giorno precedente. I mezzi venivano affidati in giudiziale custodia alla ditta convenzionata in attesa di restituzione ai proprietari.