Lucera, 14enne scomparsa da casa famiglia, ritrovata: sta bene

LUCERA - È stata ritrovata poco fa ed è in buone condizioni di salute la 14enne di Lucera che da ieri aveva fatto perdere le proprie tracce. La ragazzina adesso si trova presso la caserma dei carabinieri per essere ascoltata dagli investigatori. I militari dovranno capire dove la ragazzina abbia trascorso le ultime 24 ore e se ci sia una eventuale responsabilità da parte di altre persone nell’allontanamento. La 14enne sarà poi accompagnata presso la casa famiglia dove vive da tempo.

IL FATTO - La giovane era uscita per andare a scuola - frequenta il primo anno dell’Istituto alberghiero - ma in classe non è mai arrivata. Ieri sera i familiari hanno sporto denuncia presso ai carabinieri e i militari hanno avviato le ricerche, ma ritengono che si tratti di un caso di allontanamento volontario. Al momento della scomparsa la 14enne indossava pantaloni scuri, una maglia a fiori e uno zainetto bianco. La ragazza non ha con sé il telefono cellulare. Intanto su Facebook la notizia della sua scomparsa è diventata virale. Numerosi gli appelli affinché chi la trovi contatti immediatamente le forze di polizia.