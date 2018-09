Foggia, inaugurato tempio crematorio: è il secondo in Puglia

FOGGIA - Da oggi la Puglia ha il suo secondo tempio crematorio. La struttura, ospitata nel Cimitero di Foggia, è stata inaugurata questo pomeriggio ed entrerà in funzione il prossimo 24 settembre. Se prima i cittadini erano costretti a rivolgersi alle strutture di altre province o di altre regioni, ora potranno usufruire di un nuovo impianto di ultima generazione, dotato dei più elevati standard tecnologici.

La struttura, realizzata dalla società PFC (Progetto Finanza di Capitanata), rientra nel progetto di ampliamento del Cimitero comunale di Foggia, a servizio dell’intera Capitanata e sarà in grado di fornire risposte ad una domanda in forte crescita. ''Con il forno di cui dispone l’impianto - spiega Francesco Corbo, ingegnere e progettista del Tempio Crematorio - saremo in grado di eseguire una cremazione ogni due ore, fino ad un massimo di 8 al giorno. Per il primo anno di attività, l'obiettivo dell’azienda è di effettuare 300 interventi per arrivare a 1000 nel giro di tre anni».

A tagliare il nastro, oltre a Giovanni Trisciuoglio e Marco Insalata, amministratori PFC, il sindaco di Foggia Franco Landella e Gianni Mongelli, sindaco di Foggia all’epoca dell’avvio dell’iter procedurale per la nascita del centro crematorio.