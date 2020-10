Regione Puglia, 50 mln per turismo e cultura: presentazione bando in Fiera del Levante

Lunedì 5 ottobre alle 11, nel Padiglione 152 della Fiera del Levante, la Regione presenterà il bando «Custodiamo il turismo e la cultura» e il calendario di eventi ed esperienze da vivere nell’autunno 2020 con InPuglia365. Custodiamo il turismo e la cultura è un pacchetto di misure a sostegno delle imprese turistiche e culturali, duramente colpite dal lockdown imposto dall’emergenza epidemiologica da Covid-19.

Sono stanziati, a fondo perduto, 40 milioni per il turismo e 10 per la cultura, erogati da Pugliapromozione. L’evento sarà l'occasione per presentare anche i nuovi progetti di animazione del territorio pugliese vincitori del bando di Pugliapromozione InPuglia365 per ottobre e novembre 2020. «Un calendario autunnale ricco di iniziative alla scoperta del territorio attraverso cammini, itinerari culturali alternativi e patrimonio enogastronomico», dicono dalla Regione Puglia.