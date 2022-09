Coldiretti, +44% export pasta pugliese nel mondo

BARI - «Vola l’export della pasta pugliese nel mondo con un aumento delle vendite all’estero del 44% nel 2022, sotto la spinta dell’allarme globale provocato dalla guerra in Ucraina sulla certezza e salubrità del cibo, che ha fatto emergere una maggior consapevolezza e le necessarie garanzie di qualità e sicurezza». E’ quanto emerge dall’analisi di Coldiretti Puglia, sulla base dei dati Istat Coeweb sulle esportazioni della pasta pugliese all’estero, «proprio quando coltivare grano è costato agli agricoltori pugliesi fino a 600 euro in più ad ettaro a causa dell’impennata dei costi di produzione causata dall’effetto a valanga della guerra». In Puglia, prosegue Coldiretti, «la produzione è crollata nel 2022 del 35%-40% a causa della siccità, mentre ad essere più penalizzati con i maggiori incrementi percentuali di costi correnti sono state proprio le coltivazioni di cereali, dal grano all’avena». «Da rilevare il picco storico della forbice dei prezzi tra grano duro e semole - aggiunge Coldiretti Puglia - mai così ampia, con una differenza di 300 euro dal campo alla prima trasformazione».