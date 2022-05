ANDRIA - Il conto alla rovescia è iniziato, c’è grande attesa per la sfilata di Gucci. Si terrà stasera alle 20 a Castel del Monte, lo scenario ideale per lanciare la nuova collezione (in prima mondiale) pensata per l’uomo e la donna. «Cosmogonie», questo è il titolo scelto dal direttore creativo Alessandro Michele che guarda al rilancio del sito storico, riconosciuto e protetto come patrimonio dell’Unesco dal 1996. I riflettori, quindi, sono tutti puntati su questa zona dal valore inestimabile, ma è anche l’occasione per dare sviluppo al turismo culturale. E non è tutto. La moda, infatti, abbraccia l’ambiente e sposa il mondo delle fashion blogger che arrivano da tutto il pianeta. La sfilata, quindi, è un appuntamento imperdibile. Il motivo? L’evento porterà nella città federiciana anche i vip e alcuni facoltosi personaggi.

La maison ha scelto fra i suoi testimonial anche i Maneskin - la band fra l’altro è reduce dalla sua ultima esperienza all’Eurovision Song Contest 2022. Inoltre, il gruppo ha appena lanciato il nuovo singolo Supermodel (il titolo è certamente fra i più indovinati) con cui si esibirà all’after party che si svolgerà nell’area Montegusto, ai piedi del maniero di Federico II. I Maneskin, prima di assistere alla sfilata, hanno assaporato le bellezze marinare della Puglia.

Fra le celebrità non è da escludere che possa partecipare l’attrice Elle Fanning, una delle testimonial di Gucci. E non solo. Si vocifera anche della presenza super esclusiva di Lady Gaga. La maison, quindi, unisce quel mondo colorato che è la moda alla musica. In uno degli scenari più belli, Castel del Monte. Per questo motivo l’intera zona sarà blindatissima, visto che a presidiarla ci saranno 250 addetti alla sicurezza, ingaggiati per l’occasione. Ma i lavori naturalmente sono già iniziati da ieri per rendere il tutto ancora più esclusivo. Con cantieri a cielo aperto e operai al lavoro per realizzare quella pedana sulla quale sfileranno i modelli. Non a caso proprio domenica 15 maggio l’ingresso al pubblico, per visitare il castello, era previsto fino alle 14.

Il passato e il presente si uniscono volgendo lo sguardo verso il futuro. E non solo. È il fil rouge ideale per dare lustro al territorio, a quel sito di inestimabile valore universale che è il maniero federiciano.

Ed è anche lo scenario mozzafiato di quel castello noto per la sua forma ottagonale. Un gioco di continui rimandi, quindi, che fa anche riflettere sul nome della sfilata, Cosmogonie. Vuol dire, letteralmente, «creazioni del mondo». Quello creato dal direttore creativo Alessandro Michele che sceglie proprio Castel del Monte per la sua unicità e per quell’incontro fra mondi, appunto, non distanti fra loro. La maison, però, non si ferma «solo» all’evento internazionale. Gucci, infatti, potrebbe spostarsi a Andria per lo shooting fotografico nei vicoli del centro storico della nuova collezione.





Elle Fanning in Puglia per Gucci

Una stella intitolata a ogni ospite

La maison ha annunciato sul proprio profilo Facebook che «a nome di ogni ospite di Gucci Cosmogonie, la Casa ha adottato una stella e l’ha registrata a nome loro».

Dakota Johnson

Emma Marrone e Benedetta Porcaroli