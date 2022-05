Music Gallery ai nastri di partenza: Platinette a Casamassima

BARI - Partirà domenica 8 maggio MUSIC GALLERY, il Concorso Musicale aperto ai nuovi talenti e ad ogni genere musicale con l'obiettivo fondamentale di avviare i partecipanti nel mondo della musica. Giunto alla 7^ edizione (la seconda in Puglia) Music Gallery ha fornito un palco a tanti talenti, giovani e meno giovani, cercando di farli crescere artisticamente e soprattutto di far vivere un’esperienza unica e formativa. Domenica 8 maggio alle ore 17.00 presso il Parco Commerciale Casamassima partirà la prima selezione: 20 artisti in gara divisi nelle categorie “Young”, “Editi” ed “Inediti” si contenderanno il pass per la Finalissima. La giuria avrà l’arduo compito di scegliere due artisti per ogni categoria. Spetterà al Presidente il compito di stabilire a suo insindacabile giudizio il concorrente che riterrà meritevole della Finale. A presiedere la giuria, l’8 maggio, sarà l’iconico conduttore radiofonico e televisivo, scrittore e cantante italiano Platinette. Anche gli spettatori presenti in galleria potranno esprimere la propria preferenza tramite il voto online. Novità di questa edizione è la possibilità di ripescare un concorrente durante la settimana tramite la votazione sul sito music-gallery.it La prossima tappa è prevista per domenica 15 maggio e sarà capitanata dal rapper, cantautore e produttore discografico appena uscito da Sanremo, Dargen D’Amico. Per la Finalissima del 22 maggio invece scenderà in campo il maestro Beppe Vessicchio musicista, arrangiatore, direttore d’orchestra e compositore che avrà l’arduo compito di selezionare l’artista che vincerà la Borsa di studio al C.E.T. - Centro Europeo di Toscolano, (la Scuola di Mogol) dove il vincitore parteciperà ad un corso della durata di 15 giorni affiancato dai prestigiosi tutor. Sono previsti anche buoni acquisto per la registrazione del brano inedito e borse di studio per la scuola di canto, inoltre un’altra grande novità di questa edizione è la Music Gallery Compilation 2022 dove saranno presenti i 40 brani selezionati e sarà pubblicata su tutti i portali specializzati (Spotify, Apple Music, Amazon Music, Google Play, Deezer, Youtube, iTunes, Juno Download ecc…) oltre alla possibilità di averla su cd. Oltre 160 le richieste di iscrizioni provenienti dal centro Italia, hanno messo in seria difficoltà la Commissione Tecnica che ha dovuto selezionare i 40 artisti che si esibiranno (20 in ogni tappa) nelle due giornate eliminatorie.