Batte a Bari il cuore verde lucano

Per tre giorni in piazza Ferrarese, a Bari, pulserà il cuore verde della Basilicata. Concerti, spettacoli teatrali per grandi e bambini, laboratori animeranno una fra le più belle piazze del capoluogo pugliese. Dal 29 aprile al primo maggio sarà possibile immergersi nella bellezza dei parchi lucani, cinque luoghi dove natura e tradizione, profumi, sapori e memoria raccontano la millenaria storia di uno dei più fascinosi pezzi di Sud.

Pollino, Appennino Lucano-Val D’Agri-Lagonegrese, Vulture, Murgia materana, Gallipoli Cognato sono i cinque parchi della Basilicata che i pugliesi e i turisti di passaggio a Bari nel ponte del primo maggio potranno scoprire in piazza Ferrarese. L’iniziativa porta la firma dell’Agenzia di Promozione Territoriale della Basilicata e sostenuta dal programma Ambiente Basilicata della Regione, con la collaborazione del Comune di Bari. Ad illustrare la tregiorni barese e le straordinarie peculiarità dei cinque parchi lucani, saranno infatti l’assessore all’Ambiente della Regione Basilicata, Cosimo Latronico, il direttore generale dell’APT, Antonio Nicoletti e il sindaco di Bari, Antonio Decaro. Appuntamento questa mattina alle 11.30, nella sala giunta di Palazzo di Città, a Bari.

«La Lucania apre le sue lande, le sue valli dove i fiumi scorrono lenti come fiumi di polvere»: le parole immaginifiche di Leonardo Sinisgalli sono la migliore didascalia alla promozione di una terra per certi versi ancora inedita e inesplorata. I parchi, d’altronde, raccontano ciascuno un profilo e un’area geografica differenti, a cominciare dal massiccio del Pollino, al confine con la Calabria, raggiunto da viaggiatori di tutto il mondo per la sua vegetazione ancestrale, per risalire attraverso il ventre della regione, con quel parco che dal Tirreno s’addentra nella Val d’Agri, dove l’esperienza estrattiva non ha di fatto alterato il paesaggio rurale. Il Vulture, nel nord della regione, è lo scrigno dei castelli federiciani come del vino Aglianico e delle migliori acque minerali sorgive. Il Parco della Murgia materana sconfina con le sue rocce e la sua preistoria nella Puglia d’altura e quello di Gallipoli Cognato, il più interno dei cinque, risale vertiginosamente sulle gobbe degli Appenini fino alle splendide mura megalitiche. Una terra che i pugliesi già amano. Una terra che negli ultimi anni è diventata meta privilegiata di un turismo lento ed esclusivo. Piccolo assaggio, dunque, a Bari dal 29 aprile. (red. bas.)