«Taranto Port days»: musica, cultura e sport dal 7 al 9 ottobre

TARANTO - Dal 7 al 9 ottobre l’Autorità di Sistema Portuale del Mar Ionio, in collaborazione con la 'Fondazione Taranto 25', è promotrice della rassegna 'Taranto Port Days 2022' con nuovi eventi musicali, culturali e sportivi aventi un comune denominatore: la risorsa mare e lo sviluppo sostenibile del territorio, nonché l’apertura del Porto di Taranto alla cittadinanza.

Un evento in linea con gli obiettivi generali dell’iniziativa Italian Port Days e le finalità del Piano Operativo Triennale (POT) 2020-2022 dell’Autorità portuale.

L’iniziativa coinvolge direttamente gli studenti di Taranto, rendendoli protagonisti di un percorso di conoscenza e approfondimento del binomio porto-città, da valorizzare attraverso forme di comunicazione e delle arti: scrittura, disegno-foto e video racconto. 'Fondazione Taranto 25' ha organizzato alcuni eventi nell’ambito dei Taranto Port Days 2022. Si inizia con il «Premio: il mare dei talenti di Taranto», un contest per scuole superiori con borse di studio, la cui premiazione si terrà sabato 8 ottobre, a partire dalle ore 10.30, presso il Main stage alla Calata 1 del Porto di Taranto.

Torna il Concerto all’alba in collaborazione con l’Orchestra "Magna Grecia": quest’anno è in programma «Ennio & Astor" dedicato a Ennio Morricone e Astor Piazzolla, che si terrà, alle ore 5.30 di domenica 9 ottobre, sulla chiatta a mare alla calata 1 del Porto di Taranto, con la direzione artistica del Maestro Piero Romano e la partecipazione del solista al bandoneon Stefano Pietrodarchi.

Altro evento è «Tramonto glamour», un momento di moda sartoriale diffusa nel porto con storytelling che si terrà alle ore 19 di domenica 9 ottobre. Alle ore 20 la swing night "Incanto sotto il mare» alla Calata 1 del Porto di Taranto, con l'orchestra sulla chiatta e i ballerini e il pubblico sullo spiazzo prospicente.