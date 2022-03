«Law & order» adesso parla anche pugliese: la novità nella serie «crime» Usa

La tv in chiaro sorpassata da secondi e terzi schermi regala una sorpresa agli appassionati del genere poliziesco e non: l’arrivo della Puglia nel mitico Law & Order, 29 anni di grandi ascolti fra vittime speciali, sangue, indagini congiunte di procuratori distrettuali e detective, rimbalzati fra Rai e Mediaset, che planano sul malaffare della nostra regione immersa nella pandemia.

La serie più popolare del genere «crime» non poteva certo parlare della Puglia in termini turistici, tuttavia il fatto che l’ideatore e produttore Dick Wolf (lo stesso di Miami Vice) le abbia riservato un ruolo di primo piano è comunque rilevante.

Perché tutti gli altri episodi sono girati a New York e non si ricordano riferimenti precedenti all’Italia e perché anche una fiction è specchio di quanto questa parte del Belpaese corrisponda nel peggio agli stereotipi con i quali gli americani identificano gli italiani.

Con What happens in Puglia (Quello che succede in Puglia), trasmesso dal canale 39, riflettori accesi su di un traffico di mascherine FFP2, respiratori e forse anche vaccini anti-Covid contraffatti venduti da mafiosi americani a delinquenti pugliesi. Due di loro debbono essere inchiodati dalla testimonianza in Tribunale di Elliot Stabler (Christopher Meloni) che per questo da Roma, dove è rimasto dal 2011 (quando ha lasciato la serie) per combattere la criminalità organizzata italiana, è volato a New York con la famiglia, consorte e cinque figli. Per l'inossidabile e impulsivo investigatore sparito dalla serie alla vigilia della tredicesima stagione, lasciando la collega Olivia Benson (Mariska Hargitay) a capo della squadra, il ritorno in America si trasforma in tragedia: la moglie Kathy viene uccisa da un'auto bomba destinata proprio a Stabler, per impedirgli di testimoniare.

Le indagini condotte da una task force speciale tra NY e Puglia ruotano attorno al boss italo-americano Manfredi Sinatra (la faccia da schiaffi di Chazz Palminteri) ed al suo rampollo Richard (un Dylan McDermott un po’ imbolsito), fra casseforti, misteriosi biglietti scritti in pugliese e l'omicidio del neo-padrino ad opera del figlio freddo e vendicativo, un parricidio servito subito, tanto per gradire.

La nuova serie è andata sull’americana NBC l’anno scorso, con audience senza precedenti, ma i milioni di fedelissimi italiani del già Vittime speciali, ora Organized Crime (crimine organizzato), di fronte a quelle due ore di novità si sono stropicciati gli occhi, increduli per sequenze mai viste, non più repliche di repliche. E poi il colpo al cuore della coppia di amatissimi detective ricomposta dopo tanto tempo (e dopo i bisticci contrattuali superati tra Meloni e produzione). Le street newyorchesi da oltre un ventennio teatro di violenze e nefandezze di ogni tipo cedono il passo, chi l'avrebbe detto, ad atmosfere pugliesi e presto, chissà, risuoneranno nelle immancabili aule di Tribunale di Law & Order anche frasi in dialetto che, come spesso accade in film e fiction, saranno una sorta di esperanto dell'autentico vernacolo. Non resta che aspettare ogni giovedì sera, in tutto otto settimane della nuova stagione che - lo sanno quanti seguono Elliot e Olivia dal 1993 -, rinverdisce un vero cult, con fans pronti a follie per non perdere una puntata, ora tutti in fermento negli affollati gruppi su social e whatsapp.