La storia e la bellezza della Magna Grecia su Google Art

TARANTO - Il Museo Archeologico Nazionale di Taranto da oggi approda, con il suo carico di storia e testimonianze del passato, su Google Arts&Culture, lo spazio online del più grande motore di ricerca internazionale, creato per esplorare i tesori, le storie e il patrimonio di conoscenza di oltre 2mila istituzioni culturali di 80 paesi del mondo.

«Quest’ultimo lavoro - spiega la direttrice del MArTA, Eva Degl’Innocenti - di catalogazione e informazione, realizzato insieme a Google, si abbina alla missione che condividiamo con la corporate internazionale, per rendere la cultura accessibile a chiunque e ovunque». Per questo, aggiunge, «iniziamo con la messa a disposizione di 190 reperti divisi in 5 grandi filoni di narrazione: dai capolavori dell’arte ceramica magnogreca recuperati in vari musei d’oltreoceano, dai Carabinieri fino alla mitica collezione degli Ori di Taranto».

Sempre oggi il MAr-TA partecipa inoltre alla «Giornata nazionale del paesaggio» con una conferenza alle 10,30 del prof Carlo Rescigno, accademico dei Lincei, su «Paesaggi della Campania antica».