Covid, in Puglia 1213 nuovi casi, la maggior parte fra Lecce e Bari. Basilicata 126 positivi

Sono tre le vittime e 1.213 i nuovi casi di coronavirus rilevati in Puglia su 8.653 test giornalieri registrati, con una incidenza del 14%. Le vittime sono tre e la Puglia, secondo il monitoraggio settimanale diffuso ieri, resta l'unica regione a rischio alto in Italia. I nuovi casi per provincia sono così distribuiti: Bari, 388; Bat, 55; Brindisi,125; Foggia, 103; Lecce, 373; Taranto, 152. I residenti fuori regione sono 15 e due di provincia non definita. Le persone attualmente positive sono 14.162, mentre 183 sono ricoverate in area non critica e 10 in terapia intensiva.

C'è stata ancora una leggera flessione dei nuovi contagi Covid-19 in Puglia, è quanto rileva il monitoraggio del ministero della Salute: nella settimana dal 21 al 27 ottobre, infatti, l’incidenza è stata pari a 225,7 ogni 100mila residenti contro i 250,3 casi di una settimana prima. Per quanto riguarda la situazione negli ospedali, la situazione resta stabile: nei reparti di Medicina, il tasso di occupazione dei posti letto è del 5,9%, sotto la media nazionale che si attesta all’10.8%; mentre nelle terapie intensive il tasso di occupazione è dell’1,5%, contro il 2,2% nazionale.

Covid in Basilicata

Sono 126 i positivi emersi in Basilicata nella giornata di ieri, dopo l’esame di 640 tamponi (molecolari e antigenici): lo ha reso noto la task force regionale sulla pandemia, aggiungendo che sono state registrate anche 180 guarigioni.

Negli ospedali lucani sono ricoverate 29 persone, nessuna delle quali in terapia intensiva. I lucani attualmente positivi sono 4.596. Il bilancio delle vittime della pandemia in Basilicata è di 952 (ieri non è stato segnalato alcun decesso), mentre finora sono state registrate 180.026 guarigioni.

Sono state 1.773 le vaccinazioni anti covid-19 eseguite in Basilicata nella settimana dal 22 ottobre a ieri, 28 ottobre (la settimana precedente erano state 1.920).

Secondo quanto reso noto dall’ufficio stampa della giunta regionale, la prima dose è a quota 468.606 (84,7 per cento), la seconda a 442.433 (80 per cento) e la terza a 360.342 (65,1 per cento). Hanno ricevuto la quarta dose 25.775 persone (4,7 per cento).