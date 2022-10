Vaccini: nel Barese cresce la copertura con la quarta dose

BARI - Cresce la copertura vaccinale anti Covid in provincia di Bari, con 6.260 dosi erogate negli ultimi sette giorni, con una preponderanza di quarte dosi (89%) e l'utilizzo quasi esclusivo del vaccino bivalente nella formulazione aggiornata (98,4%). Delle 6.260, la metà, 3.114, sono state effettuate dai medici di famiglia. Nel complesso sono stati somministrati 3 milioni e 128.712 vaccini anti-Covid, di cui 1 milione e 123.622 prime dosi, 1 milione e 88.491 seconde, 834.822 terze e 81.777 quarte dosi. La copertura vaccinale con tre dosi guadagna ancora terreno, avendo raggiunto l’80,3% tra gli over 12 che hanno completato il ciclo primario almeno quattro mesi fa. In crescita anche la protezione con quattro dosi, in particolare nella fascia degli over 60: il 24,3% è vaccinato. La copertura è più elevata tra gli ultraottantenni (38,9%) e in progresso sia tra i 70-79enni (25,1%) sia nella fascia 60-69 anni (15,2%).