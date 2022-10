BARI - Oggi in Puglia si registrano altri 1.352 casi di positività al Covid su 9.551 test per una incidenza del 14,1%. Tre sono i decessi. Sono complessivamente 14.869 le persone attualmente positive, 152 quelle ricoverate in area non critica, 6 in terapia intensiva. Questa la suddivisione dei casi per provincia: Bari 424, Bat 83, Brindisi 152, Foggia 119, Lecce 392, Taranto 169. I positivi residenti fuori regione sono sei.

In provincia di Bari, nell’ultima settimana, il numero di dosi somministrate è aumentato del 20% rispetto a sette giorni prima, passando da 5.538 a 6.639, con una netta prevalenza delle quarte dosi (89,1%) e del vaccino bivalente nella formulazione aggiornata (98,5%). Il totale delle somministrazioni raggiunge quota 3 milioni e 122.169 dosi, suddivise tra 1 milione e 123.594 prime dosi, 1 milione e 88.457 seconde, 834.182 terze e quasi 76mila quarte dosi (75.936). Per quanto riguarda le quarte dosi, ad oggi il 22,8% del target dai 60 anni in su è vaccinato, circa un punto e mezzo in più guadagnato in sette giorni. Stessa tendenza all’interno dei sotto gruppi, tutti in costante crescita: 60-69enni (14%), 70-79 (23,3%) e over 80 (37,4%).