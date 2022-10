Covid, in Puglia positivo il 13% dei test, 1339 nuovi contagi

Oggi in Puglia si registrano 1.339 nuovi casi di positività al Covid su 10.198 test giornalieri per una incidenza del 13%. Due le persone decedute. I casi sono così distribuiti per provincia: 455 a Bari, 85 nella Bat, 146 a Brindisi, 162 a Foggia, 327 a Lecce, 151 a Taranto. Sono residenti fuori regione altre 12 persone risultate positive in Puglia. Delle 13.586 persone attualmente positive 134 sono ricoverate in area non critica e 7 in terapia intensiva.

Per la seconda settimana consecutiva in provincia di Bari risalgono i contagi Covid-19: secondo il report dell’Asl Bari, tra il 26 settembre e il 2 ottobre, il tasso d’incidenza settimanale è aumentato del 35%, da 163,1 a 220,3 casi ogni 100mila abitanti, e del 60,9% rispetto al dato di quindici giorni fa. La crescita dei nuovi positivi appare generalizzata, poiché riguarda 34 Comuni sui 41 del territorio di Bari e provincia.