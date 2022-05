Covid, in Basilicata 372 nuovi positivi e un'altra vittima

POTENZA - Sono 372 i nuovi positivi in Basilicata, emersi dall’esame di 1.723 tamponi: lo ha reso noto il bollettino della task force regionale, che registra anche un’altra vittima del covid-19. Negli ospedali di Potenza e di Matera sono ricoverate 84 persone, due delle quali sono curate in terapia intensiva. In isolamento domiciliare vi sono 28.985 persone: ieri sono guarite altre 325 persone.

Ieri sono state somministrate 230 vaccinazioni. I lucani che hanno ricevuto la prima dose sono 468.176 (84,6 per cento); quelli che hanno avuto anche la seconda sono 441.915 (79,9 per cento), mentre quelli che hanno avuto anche la terza sono 356.294 (64,4 per cento). La quarta dose è andata finora a 3.453 persone (0,6 per cento).

L’ufficio stampa della giunta regionale della Basilicata ha annunciato che, «considerata l’estrema esiguità delle somministrazioni effettuate a livello nazionale e regionale nell’ultimo periodo, a partire dalla prossima settimana» sarà diffuso solo «un aggiornamento settimanale dei dati relativi alle vaccinazioni. A partire da lunedì 16 maggio, l'aggiornamento quotidiano pubblicato alle ore 16 sul portale www.regione.basilicata.it riguarderà solo i dati sanitari (positivi, guariti, decessi, ricoveri), mentre l’aggiornamento dei dati sulle vaccinazioni sarà inviato ai media solo al sabato entro le 12».