Covid in Puglia: 9 morti e 2.599 casi, positività al 15%. Calano i contagi settimanali nel Barese

BARI - Oggi in Puglia si registrano 2.599 nuovi casi di contagio da Coronavirus su 17.542 test (incidenza del 15%) e 9 morti. I nuovi casi sono così distribuiti: In provincia di Bari 873, nella provincia Bat 142, in provincia di Brindisi 246, in quella di Foggia 308, nel Leccese 572, in provincia di Taranto 423. Sono residenti fuori regione altre 27 persone risultate positive nelle ultime 24 ore. Delle 90.905 persone attualmente positive in Puglia, 483 sono ricoverate in area non critica (ieri 498) e 23 in terapia intensiva (ieri 26).

Sono in ulteriore discesa i contagi Covid nel Barese nel periodo 2-8 maggio 2022: il dato rilevato passa infatti da 802,9 casi a 630 casi per 100mila abitanti (-21,5%), con un calo che, se rapportato alle due settimane precedenti, è pari complessivamente al 37,1 per cento. La campagna vaccinale anti-Covid sinora ha totalizzato un volume di 3 milioni e 39.655 somministrazioni. Le prime dosi ammontano a 1 milione e 122.553, le seconde a 1 milione e 86.843, mentre le terze dosi sono attestate a quota 820.694 e le quarte a 9.565. I residenti di Bari e provincia dai 5 anni in poi che hanno ricevuto almeno due dosi di vaccino sono attualmente 1 milione e 88.336, di cui 801.666 hanno fatto anche la dose «booster" prevista dai 12 anni in poi. Il livello di copertura è stabilmente posizionato al 92% per i residenti di Bari e provincia over 5 e sale sino al 94% se si considera la popolazione a partire dai 12 anni. Per la terza dose o "booster», prevista dopo quattro mesi dal completamento del ciclo primario, la copertura dei residenti over 12 è attualmente all’83% (poco più alta, 83,3%, nella città di Bari).