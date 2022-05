Coronavirus in Puglia, 17 morti e 4.252 nuovi casi

BARI - Sono 17 le vittime del coronavirus nelle ultime 24 ore in Puglia e 4.252 i nuovi casi, il 16,4% dei 25.920 test giornalieri registrati. Delle 103.543 persone attualmente positive, 557 (una in meno di ieri) sono ricoverate in area non critica e 27 in terapia intensiva (come ieri). Questa la distribuzione dei nuovi casi : Provincia di Bari: 1.481; Bat: 267; Brindisi: 471; Foggia: 535; Lecce: 853; Taranto: 591; Residenti fuori regione: 35; provincia in definizione: 19.