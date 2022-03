Covid: in Basilicata 606 nuovi positivi e altre 4 vittime

POTENZA - Sono 606 i nuovi positivi in Basilicata, emersi dall’esame di 3.009 tamponi: lo ha reso noto la task force regionale, il cui bollettino registra altri quattro morti a causa del Covid. Le persone ricoverate negli ospedali di Potenza e Matera sono 92, una delle quali è curata in terapia intensiva. Si sono registrate anche 755 nuove guarigioni.

Dal punto di vista dei vaccini, ieri ne sono stati somministrati 616: «Sono 467.493 i lucani che hanno ricevuto la prima dose del vaccino (84,5 per cento), 439.245 quelli che hanno ricevuto anche la seconda dose (79,4 per cento) e 344.036 (62,2 per cento) quelli che hanno ricevuto la terza».