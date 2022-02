Vaccini: entro lunedì in Puglia arrivano 68mila dosi di Novavax

BARI - Arriveranno in Puglia tra oggi e lunedì mattina le prime dosi del vaccino Novavax, ne sono previste 68mila e 400. A differenza di altre regioni, in Puglia al momento non è previsto un meccanismo di prenotazione. Le Asl si stanno già organizzando: giovedì prossimo, 3 marzo, il dipartimento di Prevenzione della Asl Taranto ha predisposto un Open day Novavax ad accesso libero, senza prenotazione. Tutti i cittadini che non sono ancora stati vaccinati e intendono ricevere la somministrazione del ciclo di base con il nuovo prodotto vaccinale potranno richiedere la prima dose di vaccino nell’hub vaccinale dell’Arsenale della Marina Militare di Taranto. L’open day si terrà dalle 9 alle 17.

L’assessore alla Sanità Rocco Palese comunica che saranno consegnate lunedì mattina, nella Farmacia dell’Ospedale Tatarella di Cerignola, le prime 68.400 dosi del nuovo vaccino Nuvaxovid (Novavax) destinate alla Puglia.

Tali dosi, verranno ripartite, poi, su base provinciale sulla base della popolazione ISTAT over 18. All’ASL Bari saranno assegnate 21.300 dosi, all’ASL Bt 6.500, all’ASL Brindisi 6.700, all’ASL Foggia 10.400, all’ASL Lecce 13.700 e all’ASL Taranto 9.800 dosi.

Il Novavax sarà somministrato per via intramuscolare in due dosi, la seconda dopo 21 giorni dalla prima, e sarà “ready to use”, in quanto già diluito. La conservazione sarà più snella rispetto ai precedenti vaccini in quanto saranno sufficienti frigoriferi a temperatura compresa tra 2 e 8 gradi.