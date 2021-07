Vaccini: in Puglia somministrate 4,3 milioni di dosi

BARI - La Puglia supera il tetto dei 4,3 milioni di somministrazioni di vaccini anti Covid: sono infatti 4.305.916 i sieri somministrati sino ad oggi (dato aggiornato alle ore 17.08), il 94,1% di quelli consegnati dal commissario nazionale per l’emergenza, pari a 4.573.498. La Puglia scende al quarto posto nella classifica nazionale delle regioni più virtuose nel numero di iniezioni. Ieri sono state somministrate oltre 43mila dosi, in giacenza ne restano 270mila circa. In provincia di Bari la copertura vaccinale sta crescendo alla velocità di circa un punto percentuale al giorno: il 75% dei baresi in età vaccinabile ha ricevuto almeno la prima dose, mentre il 53% ha completato il ciclo di immunizzazione con dose doppia o singola. In provincia di Foggia sono 638.065 le somministrazioni effettuate in tutto, ad oggi ha ricevuto almeno una dose di vaccino il 62,9% della popolazione con 378.371 prime dosi somministrate; ha invece concluso il ciclo vaccinale il 43,1% della popolazione, con 259.694 seconde dosi. In provincia di Taranto sono state inoculate oltre 607mila dosi di vaccino. Rispetto a questo dato, oltre 267mila cittadini hanno completato il ciclo vaccinale. Nel Brindisino la copertura vaccinale con ciclo completo per la fascia di età 50-59 è pari al 55,4%, per quella 60-69 è del 55%, per la fascia 70-79 è del 79% e per gli over 80 è pari all’86,7%. In Salento sono 806.678 le dosi inoculate in tutto.