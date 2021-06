Covid Basilicata, ieri solo 16 sono risultati positivi

In Basilicata ieri sono stati processati 569 tamponi molecolari: solo 16 sono risultati positivi al covid-19. E nelle ultime 24 ore sono state registrate le guarigioni di 68 lucani. Lo ha reso noto la task force regionale.

Sempre ieri, in Basilicata, non è stato registrato alcun decesso per covid-19: il totale delle vittime lucane è quindi fermo a 565. Le persone con il Covid ricoverate negli ospedali lucani sono 37 (una in meno di ieri), nessuna delle quali in terapia intensiva. Il numero dei lucani attualmente positivi è sceso da 2.840 a 2.788.

Inoltre, secondo quanto reso dall’ufficio stampa della Giunta lucana, ieri «sono state effettuate 3.229 vaccinazioni», mentre "sono 260.586 i lucani che hanno ricevuto la prima dose del vaccino (47,1 per cento della popolazione) e 134.842 quelli che hanno ricevuto anche la seconda dose (24,4 per cento) per un totale di somministrazioni effettuate pari a 395.428 su 553.254 residenti (dati portale Poste italiane)».