Puglia, 90 nuovi casi di positività per l'infezione da Covid-19

Bari - Oggi domenica 30 maggio 2021 in Puglia, sono stati effettuati 5395 test per l'infezione da Covid-19 coronavirus e sono stati registrati 90 casi positivi: 11 in provincia di Bari, 11 in provincia di Brindisi, 14 nella provincia BAT, 9 in provincia di Foggia, 22 in provincia di Lecce, 23 in provincia di Taranto.

Sono stati registrati 4 decessi: 1 in provincia di Bari, 1 in provincia di Brindisi, 1 in provincia BAT, 1 in provincia di Taranto. Dall'inizio dell'emergenza sono stati effettuati 2.489.888 test.

Ad oggi 218.098 sono i pazienti guariti mentre 25.683 sono i casi attualmente positivicper un totale in Puglia di 250.277.