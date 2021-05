Vaccini: in Puglia superato l'80% della copertura tra 60-69enni

BARI - La Puglia ha superato l’80% di copertura vaccinale anche nella fascia di età 60-69 anni, obiettivo minimo. Per la precisione, l’81,13% della popolazione di quel target ha ricevuto almeno una dose di vaccino anti Covid, percentuale che la pone al primo posto in Italia. Complessivamente, la Puglia ha somministrato 2.289.914 dosi su 2.363.815 ricevute, il 96,9%, fa meglio solamente l’Umbria con il 97%. Il rovescio della medaglia è che in questo momento sono rimaste a disposizione solamente 73.900 dosi, di cui solo 4mila Astrazeneca, 3.600 J&J, quasi 13mila Moderna e circa 53.500 Pfizer.