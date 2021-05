Campagna vaccinale in Puglia, nuova infornata di vaccini: arrivate altre 141mila dosi Pfizer. Superato tetto di 1,4 mln di sieri inoculati

BARI - Sono state consegnate in Puglia circa 141mila dosi Pfizer, che si vanno a sommare alle circa 28mila rimaste in giacenza nei magazzini. Con la distribuzione di oggi, salgono a circa 1.725.000 le dosi di vaccino anti Covid che la Puglia ha ricevuto dal 27 dicembre del 2020. Il prossimo carico, ora, è atteso per l’11 maggio, quando Moderna dovrebbe distribuire 24.300 dosi, il giorno successivo, invece, Pfizer porterà in Puglia altri 141mila sieri.