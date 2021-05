Vaccini in Puglia, superata quota 1 mln e 400 dosi inoculate

BARI - La Puglia ha superato il tetto del milione di prime dosi anti Covid somministrate, nel dettaglio sono un 1.414.086 che si vanno a sommare alle 364.969 seconde dosi. Quindi, la copertura della popolazione con una dose è salita al 26,54%, mentre il 9,23% ha completato il ciclo vaccinale.

«Invitiamo i cittadini e le cittadine a presentarsi nei centri vaccinali all’orario indicato dalla adesione, per facilitare la somministrazione delle dosi, controllando anche su lapugliativaccina.it eventuali cambiamenti di data e ora, che saranno comunque comunicati anche via sms o per telefono. Gli assembramenti incontrollati nelle aree esterne dei centri spesso sono dovuti ad anticipi nella presentazione ai centri, dove il personale sanitario e della Protezione civile - che ringraziamo ancora una volta per lo sforzo - provvede a prendere la temperatura, invitare all’igiene delle mani e a indicare le zone di attesa». È quanto raccomanda l’assessore alla Sanità della Regione Puglia, Pier Luigi Lopalco. «La nostra macchina ha provveduto finora a somministrare oltre 1,4 milioni di dosi: il corretto comportamento di ciascuno può facilitare questo sforzo», aggiunge.