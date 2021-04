Vaccini, rallenta la campagna in Puglia

Bari - Rallenta la campagna di vaccinazioni negli hub pugliesi. Vediamo i dati:

Ieri, martedì 27 aprile, sono state somministrate 24.666 dosi

-253rispetto a lunedì 26

+14.155 rispetto a domenica 25

-3.645 rispetto a sabato 24



Ad oggi sono state consegnate 1.279.185 dosi di vaccini, 1.214.750 delle quali sono state somministrate. Nello specifico sono 918.068 prime dosi e 296.682 seconde dosi. In giacenza 64.435 dosi, compresa la consegna nelle ultime 24 ore di 8.800 dosi AstraZeneca e 15.700 dosi di Moderna. «Bisogna tenere aperti i centri vaccinali - commenta il presidente della Commissione regionale Bilancio e programmazione Fabiano Amati - sia per somministrare le dosi in giacenza per fragili e classe d’età 79-60, lasciando AstraZeneca per i richiami, e sia per accogliere, assistere e informare le persone che hanno saltato il turno. Tenerli aperti, peraltro, significa essere pronti per la riapertura all’istante, cioè non appena arriveranno le dosi promesse».

Il punto sull'immunità - La percentuale dei pugliesi che hanno ricevuto almeno una dose è del 23.22 %, mentre il 7.5 % ha ricevuto anche la seconda dose. Nel dettaglio i dati di utilizzo dei singoli vaccini. VAXZEVRIA (ASTRAZENECA) dosi consegnate 312.900, dosi somministrate 304.692. Giacenza 8.208. Consegnate nelle ultime ore 8.800 nuove dosi. PFIZER/BIONTECH dosi consegnate 833.935, dosi somministrate 825.827. Giacenza 18.108. MODERNA dosi consegnate 120.300, dosi somministrate 89.455. Giacenza 30.845. JANSSEN dosi consegnate 12.050, dosi somministrate 4.776. Giacenza 7.274.

Il punto sulle fasce d’età - La Puglia è decima in Italia per la fascia +90 (90%); decima per fascia 80/89 (86,8%); quinta per fascia 70/79 (60,2%).