Vaccini, arrivate in Puglia altre 24.500 dosi

Bari - Sono state ieri sera 24.500 dosi di vaccino anti Covid, destinate agli hub della Puglia. In particolare, si tratta di 15.700 dosi di Moderna e 8.800 di Astrazeneca. Salgono quindi a 1.271.185 i vaccini ricevuti dalla Puglia complessivamente dal 27 dicembre a oggi. Nei giorni scorsi i vertici della Salute pugliese avevano lanciato l'allarme dell'esiguità di scorte a disposizione, scese al di sotto delle 100mila dosi. Non a caso molte prenotazioni sono state differite di una o due settimane in tutte le Asl della regione.