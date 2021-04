Covid, «Puglia ancora rossa a causa dei contagi in famiglia a Pasqua»

BARI - Il nuovo aumento dei contagi che si sta registrando in Puglia negli ultimi giorni «è il risultato dei contagi intrafamiliari nel fine settimana pasquale. Si osserva in tutte le province pugliesi. Si ripete in quasi tutte le regioni italiane». Lo sostiene l’assessore regionale pugliese alla Sanità, Pierluigi Lopalco, mostrando su Facebook il grafico della curva epidemiologica che vede un nuovo rialzo.

«Quel 'dentino' - sostiene Lopalco - porta l’incidenza dell’ultima settimana di valutazione a 262 casi x100.000 e decreta un’ulteriore settimana di zona rossa per la Puglia. Dobbiamo fare tesoro di questa esperienza. Il virus si controlla con i nostri comportamenti. Non finiremo mai di dirlo. Non mi dite che non si fanno tamponi e non si fa tracciamento. Se fosse vero, troveremmo meno positivi e l’incidenza sembrerebbe più bassa». «Se siamo in zona rossa - conclude - è proprio perché facciamo diagnosi per cercare di fermare la diffusione del virus. Il virus non si imbroglia, con il virus non si scherza. Siamo ad un passo dall’uscita definitiva dal tunnel. Un ultimo sforzo collettivo e ce la facciamo».