Covid, dopo 6 mesi riapre il pronto soccorso del Lastaria di Lucera

FOGGIA - Riaprirà il prossimo 3 maggio il pronto soccorso dell’ospedale Lastaria di Lucera (Foggia). Ad annunciarlo è il sindaco Giuseppe Pitta, che ha pubblicato su Facebook anche missive ricevute dalla direzione del Policlinico Riuniti di Foggia. Il pronto soccorso era stato chiuso a novembre 2020 per preservare l’integrità sanitaria di tutto l’ospedale, all’epoca ancora Covid free. «Nei mesi scorsi - si legge nella comunicazione della direzione strategia del 'Riunitì - siamo stati costretti a disporre la temporanea chiusura, con ricadute significative sulle necessità della popolazione». «E' stata una decisione necessaria - spiega l'ospedale - per adeguare il pronto soccorso del Lastaria alla complessa fase epidemiologica che stiamo attraversando, che proprio a Lucera sta vivendo un momento di particolare gravità». "In quest’ottica - prosegue la nota - abbiamo ritenuto fondamentale adeguare dal punto di infrastrutturale il nosocomio, realizzando percorsi sicuri che permettano al pronto soccorso di funzionare e fornire risposte efficaci ai bisogni della nostra comunità».