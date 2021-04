Bari, prenotazione tamponi Covid: «I medici di base sono impossibilitati»

BARI - «Per l’ennesima volta» la Fimmg Bari "deve denunciare la impossibilità, per i medici di medicina generale, di ottenere la prenotazione del tampone per i propri pazienti, in quanto il sistema regionale non prevede la possibilità di prenotare direttamente il tampone ma consente la sola richiesta lasciando al Dipartimento la gestione delle agende».

E’ quanto scrive in un documento inviato al governatore Michele Emiliano, all’assessore Pierluigi Lopalco e all’Asl Bari, il segretario della Fimmg Bari, Nicola Calabrese. «Il sistema - sostiene - nella stragrande maggioranza dei casi, restituisce una risposta che evidenzia l’indisponibilità di slot per effettuare il test. Ma la cosa più grave è che di fronte a tale indisponibilità, il Dipartimento non provvede a individuare una data per il tampone. Tale situazione incide ovviamente in maniera molto negativa sull'assistenza, sul tracciamento e sul contenimento della pandemia e rischia di incrinare il rapporto di fiducia tra medico e paziente».