Scuole e Covid in Puglia, la virologa Chironna: «Quale prezzo pagheremo per le lezioni in presenza?»

BARI - «Allo stato attuale, non abbiamo vaccini per bambini e ragazzi. Quindi il virus può continuare a circolare tranquillamente tra bambini e ragazzi perché, se non ci sono barriere, il virus continuerà a fare il suo mestiere. Contagiare. E lo fa e continuerà a farlo benissimo. Quale prezzo, dunque, siamo disposti a pagare in termine di contagi, casi gravi e decessi per mantenere la didattica in presenza? È questa la vera domanda. Una riflessione seria e pacata, senza estremismi e senza pregiudizi credo possa aiutare tutti a decidere cosa è meglio fare per tutelare la salute fisica e psicologica di bambini e ragazzi. Non dobbiamo scegliere. Non è possibile. Bisogna decidere ora cosa è più giusto fare, invece, per tutelare la salute collettiva. Perché questa viene prima di ogni cosa». Lo sostiene la professoressa Maria Chironna, responsabile del laboratorio Covid del Policlinico di Bari, pubblicando su facebook l’ordinanza firmata dal presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano che dispone la possibilità per le famiglie di scegliere la didattica integrata digitale fino al prossimo 30 aprile.

Lunedì 5 aprile 2021

«Sulla salute dei bambini e dei ragazzi - aggiunge - non si scherza. E nemmeno si può sottacere il disastro che la didattica a distanza, in un anno di pandemia, ha causato e che potrebbe ancora causare».