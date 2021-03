Puglia, curva contagi ancora alta: 1418 casi (13,5%) e 19 morti. Vaccini, «pace» tra Regione e medici di base

BARI - In attesa di sapere se la Puglia rimarrà gialla o diventerà arancione, la curva dei contagi non accenna a scendere nella nostra Regione. A fronte di 10.530 test effettuati, infatti, sono stati registrati 1.418 casi positivi: 610 in provincia di Bari, 64 in provincia di Brindisi, 93 nella provincia BAT, 169 in provincia di Foggia, 198 in provincia di Lecce, 273 in provincia di Taranto, 3 casi di residenti fuori regione. 8 casi di provincia di residenza non nota.

Il tasso di positività cala lievemente rispetto a ieri: oggi è del 13,46% rispetto al 14,29% di ieri. Scede, per fortuna, anche il numero dei decessi: oggi sono 19 rispetto ai 32 di ieri.

Ancora in salita il numero degli attualmente positivi che di 34.250 (+444 rispetto a ieri) mentre il numero dei guariti oggi è di 114.497, +955 rispetto alle ultime 24 ore. Rimangono per lo più invariati i ricoveri nelle strutture sanitarie pugliesi: 1442 oggi rispetto ai 1449 di ieri.

Dall'inizio dell'emergenza sono stati effettuati 1.603.289 test.

Sul fronte dei vaccini, è stato siglato un accordo tra medici di medicina generale e Regione Puglia per le vaccinazioni anti Covid agli over 80 disabili e soggetti fragili. Le somministrazioni avverranno a domicilio per gli over 80 disabili, mentre per i pazienti fragili negli ambulatori o strutture messe a disposizione delle Asl. Per i cosiddetti fragili la Regione Puglia conta di iniziare da fine marzo, inizio di aprile. Adesso, le aziende sanitarie dovranno raccogliere le adesioni da parte dei medici e poi ci sarà un corso di formazione