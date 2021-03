Puglia, firmato accordo Regione-Smi: medici di base potranno effettuare vaccinazioni anti Covid

BARI - E’ stato firmato l’accordo tra medici di medicina generale e Regione Puglia per le vaccinazioni anti Covid agli over 80 disabili e soggetti fragili.

Lo conferma Francesco Pazienza, segretario regionale del Sindacato medici italiani (Smi). L’intesa è stata siglata questa mattina e prevede che, in base al numero di vaccini a disposizione, dal 15 marzo anche i medici di famiglia potranno vaccinare la popolazione.

Le somministrazioni avverranno a domicilio per gli over 80 disabili, mentre per i pazienti fragili negli ambulatori o strutture messe a disposizione delle Asl.

Per i cosiddetti fragili la Regione Puglia conta di iniziare da fine marzo, inizio di aprile. Adesso, le aziende sanitarie dovranno raccogliere le adesioni da parte dei medici e poi ci sarà un corso di formazione.