Puglia, variante inglese Covid: è a Fasano il focolaio

BARI - Sono 47 i Comuni pugliesi in cui sono stati rilevati casi di pazienti positivi alla variante inglese del coronavirus. È quanto emerge dalla seconda survey che il Policlinico di Bari ha trasmesso all’Istituto superiore di sanità: un’indagine, necessariamente a campione, che conferma la tendenza di cui si parla da giorni. Ovvero che la mutazione si sta espandendo a macchia d’olio.

I dati non dicono nulla sulle caratteristiche della variante inglese né i numeri, presi singolarmente, hanno un particolare significato. Nessuno, insomma, è autorizzato a considerarli alla stregua di un campanello di allarme, anche perché non è stata calcolata la prevalenza (cioè il rapporto tra il numero di casi e la popolazione), ma solo la percentuale (il 38,6%) di varianti rilevate sul totale dei campioni (634) prelevati il 12 febbraio e risultati positivi in nove laboratori pubblici sparsi sul territorio pugliese.

(L'intero articolo si può leggere sull'edizione cartacea della Gazzetta o sull'edizione online)