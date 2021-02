Puglia, un centro vaccinale Covid in ogni Comune da fine mese: oggi alle 14 prenotazioni per over 80

BARI - Sono 136 i punti vaccinali che dal 22 febbraio saranno attivi in Puglia anche per le vaccinazioni anti Covid, ma la Regione ha ordinato alle Asl che «l'offerta sia progressivamente estesa in tutti gli altri Comuni».

«Il completamento della rete dei punti vaccinali in tutti i Comuni della Puglia dovrà avvenire entro il 28 febbraio».

È quanto si legge nelle «Disposizioni di avvio della vaccinazione over 80», documento firmato dall’assessore alla Sanità Pierluigi Lopalco e dal direttore del Dipartimento Salute, Vito Montanaro.

«Le attività di vaccinazione dovranno essere garantite - è scritto - a partire dal 22 febbraio, in tutti i punti vaccinali, assicurando la più ampia fascia oraria possibile in ragione delle risorse umane e delle caratteristiche di ciascuna sede». L'elenco delle sedi dei punti vaccinali dovrà essere pubblicato sui siti delle Asl.

Da oggi alle 14 sarà possibile prenotarsi per gli over 80.