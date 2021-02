Covid 19, focolaio a Policoro: situazione grave, positivi salgono a 65

MATERA - Il numero accertato dei casi di positività al covid-19 nel comune di Policoro (Matera) «è salito a 65»: lo ha reso noto l’amministrazione comunale in riferimento a un focolaio scoppiato nei giorni scorsi e che ha creato «una grave situazione di crisi». La Basilicata è zona gialla dallo scorso 11 gennaio, con l’ultimo aggiornamento dell’Rt a 0,63.

Il sindaco, Enrico Mascia, ha disposto la sospensione fino al 13 febbraio della didattica in presenza nelle scuole primaria e secondaria di primo grado dell’Istituto comprensivo «Milani» e dell’Istituto di istruzione superiore «Fermi».

In un post pubblicato su facebook il Comune ha invitato "ognuno, ancora una volta, a tenere comportamenti responsabili, rispettosi delle disposizioni di legge e sanitarie quali l'utilizzo corretto e assiduo della mascherina e la limitazione dei rapporti sociali, per contribuire alla gestione di questa grave situazione di crisi».