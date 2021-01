Coronavirus a Mottola, focolaio in una Rsa: 22 positivi

TARANTO - Un focolaio di contagi da Covid-19 si registra in una una residenza socio-sanitaria (Rsa) di Mottola, nel Tarantino. A comunicarlo è il sindaco Giampiero Barulli con un post su Facebook in cui riferisce di un colloquio telefonico avuto in mattinata con il Dipartimento di prevenzione della Asl. «I casi registrati - spiega Barulli - sarebbero 22 e riguarderebbero gli ospiti della struttura che, secondo quanto riferitomi, sarebbero prevalentemente asintomatici. In queste ore si sta procedendo ad effettuare tamponi al personale e agli operatori per delineare con chiarezza il quadro della situazione».

La Rsa e il Dipartimento di prevenzione Asl hanno «attivato tutti i protocolli - precisa il primo cittadino - e le misure previste e stanno lavorando in sinergia per affrontare la situazione nel migliore dei modi».