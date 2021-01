Covid, 1209 vaccini in Puglia solo nel 1° giorno del 2021 su 25.855 dosi. 4 fasce di rischio: «Priorità a 118 e Usca»

BARI - In Puglia, alle 11:03 di oggi, sono stati somministrati 1.209 vaccini anti Covid su 25.855 dosi consegnate complessivamente, quindi il 4,7%. E’ quanto emerge dal rapporto Vaccini pubblicato sul sito del ministero della Salute. Sono 605 le donne vaccinate, 604 gli uomini; gli over 90enni vaccinati nella Rsa sono 17, nella fascia di età tra 80 e 89 anni sono state vaccinate 27 persone, tra i 70 e 79 anni i vaccinati sono 19. Al momento, gli operatori sanitari e socio sanitari pugliesi vaccinati sono 1.098; il personale non sanitario 49; gli ospiti delle Rsa 62. Complessivamente, la fascia di età più vaccinata è quella tra 50 e 59 anni, sono 320 le persone che hanno ricevuto la prima dose.