Coronavirus, in Puglia 221 nuovi casi (oltre la metà nel Barese) su appena 1748 test (12,6%): altri 12 decessi

BARI - Nel giorno del V-Day con le prime vaccinazioni anti-Covid somministrate in tutte le province pugliesi, sono 221 i nuovi casi di positivi al coronavirus rilevati in Puglia su 1.748 test per l'infezione da Covid-19 registrati, con una incidenza del 12,6%. Più della metà, 129 casi, è in provincia di Bari, 25 in provincia di Brindisi, 16 nella provincia BAT, 8 in provincia di Foggia, 17 in provincia di Lecce, 23 in provincia di Taranto, 3 residenti fuori regione.

Sono stati registrati 12 decessi: 2 in provincia di Bari, 5 in provincia BAT, 1 in provincia di Brindisi, 2 in provincia di Foggia, 2 in provincia di Taranto.

Sul fronte ricoveri, leggero aumento nelle ultime 24 ore: si passa da 1593 a 1598 pazienti che occupano i posti letto delle strutture sanitarie regionali. In un giorno è cresciuto invece il numero dei guariti, dai 30.093 di ieri si passa ai 30.454 di oggi (+361).

Dall'inizio dell'emergenza sono stati effettuati 1.008.542 test. 30.454 sono i pazienti guariti.

53.638 sono i casi attualmente positivi. Il totale dei casi positivi Covid in Puglia è di 86.439