Focolai Covid in 2 case di riposo a Conversano e Rutigliano: 76 contagiati e 2 decessi

CONVERSANO - Salgono a 58, sui complessivi 59 ospiti, gli anziani risultati positivi al Covid nella casa di riposo «Il Vivere Insieme» di Conversano e nella attigua Rssa, che si aggiungono ad almeno sette operatori contagiati.

Altri undici contagi, tra ospiti e personale, sono stati accertati nella Asp (Azienda pubblica di Servizi alla Persona) "Monte dei Poveri» di Rutigliano. «Contiamo purtroppo anche un decesso, a seguito di un aggravamento del quadro clinico di una anziana ospite della casa di riposo» fa sapere il sindaco Giuseppe Valenzano.

Con riferimento alla struttura di Conversano, il sindaco Giuseppe Lovascio precisa che «ci sono 10 positivi sugli 11 ospiti della casa di riposo e sono risultati contagiati tutti i 48 ospiti della Rssa all’interno della stessa struttura. Nei giorni scorsi ci sono stati due decessi, uno dei quali per Covid, e ci sono attualmente quattro ricoverati. Gli altri pazienti sono in struttura in condizioni discrete. La situazione viene gestita dalla Asl - aggiunge il sindaco - , che sta fornendo medici dell’Usca e infermieri a causa della carenza di operatori socio-sanitari», essendoci stati contagi anche tra il personale.