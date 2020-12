Covid 19 in Puglia: per il quarto giorno di fila calano i ricoveri

BARI - Per il quarto giorno consecutivo in Puglia calano i ricoveri Covid negli ospedali e si allenta un pò la pressione. Dopo il picco toccato martedì scorso, primo dicembre, quando in Puglia erano assistite negli ospedali 1.911 persone positive al Covid, oggi i pazienti sono 1.796. Quindi, in quattro giorni c'è stata una riduzione di 115 ricoveri, anche se nelle terapie intensive i numeri restano alti: attualmente sono 220 i pazienti Covid nelle rianimazioni e oggi ci sono stati 23 nuovi ingressi.