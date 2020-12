Noicattaro, sindaco chiude tutte le scuole fino al 12 dicembre

Tutte le scuole, comprese quelle dell’infanzia, resteranno chiuse a Noicattaro (Bari) da domani e fino al 12 dicembre. Lo ha reso noto il sindaco Raimondo Innamorato al termine di una riunione del Coc, il Centro operativo comunale, al quale hanno partecipato anche le dirigenti scolastiche degli istituti comprensivi della città.

«Per dieci giorni - ha detto Innamorato - vogliamo provare a limitare ancora di più la probabile diffusione del contagio e quindi a contenere ulteriormente i rischi».

Il sindaco ha predisposto una ordinanza di sospensione di tutte le attività didattiche in presenza per dieci giorni e, con un altro provvedimento, ha prorogato fino al 7 dicembre le ordinanze con le quali era stato istituito il divieto di spostamento e circolazione dopo le 19, e la domenica h24, oltre alla chiusura anticipata alle 19 per le attività commerciali.