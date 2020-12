Covid 19, in Puglia primo confronto su test rapidi in farmacie

BARI - Anche in Puglia, a stretto giro, i test rapidi potrebbero essere eseguiti direttamente nelle farmacie, come avviene già in alcune Regioni come il Lazio. Oggi c'è stato un primo confronto tra rappresentanti dei farmacisti e Regione Puglia e - a quanto si apprende - c'è stata un’apertura da entrambe le parti ad avviare questa nuova attività. «E' stata una riunione interlocutoria - dice Luigi D’Ambrosio Lettieri, presidente dell’Ordine dei farmacisti di Bari - ma si è instaurato un ottimo livello di collaborazione» che potrà portare «in tempi contenuti» a trovare un accordo. «E' necessario - spiega D’Ambrosio Lettieri - approntare una procedura operativa e definire le modalità».